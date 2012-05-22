Представители Беларуси на Евровидении успели опозориться

Представители Беларуси на Евровидении-2012 солисты группы "Litesound" поскандалили из-за выпивки на вечеринке в честь "Бурановских бабушек".

Инцидент произошло на вечеринке, устроенной "Бурановськимы бабушками" в резиденции Sea Breeze, куда чтить русских артисток прибыли почти 1000 гостей из всех делегаций Европы. Братья Дмитрий и Володя Корякины, крепко выпив, начали о чем-то ожесточенно спорить. Больше всего завелся Дмитрий, взявшись агрессивно надвигаться на брата. Это вовремя заметила их мама, которая по совместительству администратор. Женщина сделала замечание сыновьям, чтобы завязали с выпивкой на сегодня, но они не успокоились и начали уже размахивать кулаками.

Поняв, что запахло скандалом, женщина бросилась их разнимать и "попала под удар" - не рассчитав сил, братья толкнули женщину и пролили на нее вино. Мама звезд не выдержала и расплакалась. Очевидцы инцидента утверждают, что белорусы принесли извинения за случившееся организаторам российской вечеринки, а организаторам "Евровидения" пообещали, что впредь такого не повторится.

Напомним, белорусская группа "Litesound" выступит во втором полуфинале Евровидения 24 мая во номером 5. В этот же день выступит и Гайтана - под номером 7.