Камерон Диас объяснила, почему не хочет детей

40-летняя кинозвезда решила положить конец слухам о предстоящем усыновлении и рождении ребенка. По словам Камерон, отсутствие ребенка не мешает ей жить полноценной жизнью.

"В моей жизни есть много детей, - говорит актриса, - Я, вот уже 15 лет любящая тетя! У меня есть много подруг, у которых есть маленькие детки, и я отношусь к ним, как к своим. Поэтому отсутствие ребенка меня совершенно не беспокоит, ведь в моей жизни очень много детей. Я не отрицаю, что если у меня появится возможность родить ребенка от любимого мужчины, я обязательно стану мамой. Но на сегодняшний день я не задумываюсь об этом".

Помимо этого, Камерон, которой 30 августа исполнится 40 лет, заявила, что ей нравится ее возраст: "Я очень комфортно чувствую себя в своем возрасте, - утверждает актриса, - Когда мне было 20, я хотела, чтобы мне поскорее исполнилось 30. Когда мне исполнилось 30, я с нетерпением ждала 40-летия. Меня не пугает возраст! С каждым годом жизнь становится ярче и интереснее".