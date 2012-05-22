Бритни Спирс снова села на диету

Скандальная звезда планирует шокировать зрителей своей новой фигурой во время эфиров популярного телешоу "Х-фактор" в Америке. По словам достоверных источников, Бритни была недовольна своим появлением на официальной вечеринке "Х-фактор" в Нью-Йорке на прошлой неделе. Чтобы добиться максимального результата за рекордно короткое время певица наняла лучшего голливудского диетолога: "Бритни недовольна своим телом, - говорит источник, - Она ужаснулась, увидев свои фотографии в газетах после появления на сцене "Х-фактора".

Бритни попытается похудеть с помощью лучшего диетолога Америки. Он исключил из ее рациона практически все любимые продукты. Диета тяжело ей дается, но желание быть успешной и красивой берет верх".