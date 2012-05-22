Личная переписка Селены Гомез и Джастина Бибера оказалась в руках интернет-мошенника

Джастин Бибер и Селена Гомез, которые вместе уже не первый год, стали жертвами хакера из Великобритании. 21-летний компьютерный злодей по имени Кросски поставил под угрозу приватность их отношений, получив доступ к личной переписке звездной пары.

Так, Кросски грозится обнародовать любовную переписку Селены и Джастина в Facebook. Самое необычное в этой ситуации то, что хакер не заинтересован в деньгах. Его действия мотивированы тем, что администрация социальной сети заблокировала его аккаунт.

Как оказалось, преступник очень легко взломал страницу Селены. Он обратился к администрации сайта и, представившись ее отцом, попросил заменить пароли на всех ее аккаунтах. Получив доступ, Кросски скопировал переписку влюбленных и принялся угрожать паре. Но извлечь выгоду он так и не успел: ему присудили год тюремного заключения за интернет-махинации.

Напомним, во время выступления в Калифорнии в честь Дня матери, кумир девочек Джастин Бибер показал всем свои трусы. На сцене певец присел, чтобы поздравить своих фанов и хотел подать руку восторженным девушкам, но не рассчитал и показал публике нижнее белье. Местные обыватели пищали от восторга, когда певец потерял штаны.