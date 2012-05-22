Фанат Татьяны Булановой угрожал ей расправой

На страницах своей книги Территория женщины Татьяна Буланова рассказала историю, которая приключилась с ней до свадьбы с футболистом Владиславом Радимовым. Фанат певицы угрожал ей расправой, если она выйдет замуж.

В своей книге Территория женщины Татьяна Буланова рассуждает о женских секретах и загадочности. Знаменитая певица поделилась и своей тайной. Так, Буланова рассказала, что за несколько дней до свадьбы с футболистом Владиславом Радимовым, ее начал преследовать неизвестный мужчина. Он постоянно звонил на ее личный телефон и молчал в трубку. Но позже, осмелев, стал угрожать убийством, если она выйдет замуж. Фанат оказался мужчиной кавказской национальности. Он повсюду преследовал певицу, и каждый раз после концерта подходил к ней за автографом.

Однажды дошло до того, что мужчина настиг ее у подъезда. Татьяна успела заскочить в машину, но не успела захлопнуть за собой дверь. Несколько минут они молча тянули ручку дверцы машины, каждый на себя. Булановой все же удалось захлопнуть дверь и уехать, а он бежал за машиной и кричал: "Таня, ты мне позвонишь?".

Но последней каплей терпения и без того напуганной Булановой стало вот какое происшествие. Как-то после концерта маньяк подошел к певице сзади и сказал: "Выйдешь замуж – зарежу!". Урезонить маньяка смогла только милиция. Его поймали и отправили на лечение в психиатрическую клинику – у мужчины обнаружилось психическое расстройство. Что, в принципе, удивления ни у кого не вызвало.