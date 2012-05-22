Участница шоу "Холостяк" обнималась с Павлом Волей

Одна из самых сексуальных девушек на шоу "Холостяк-2" поделилась личными фото.

Юлия Смирнова с радостью публикует на своей странице в соцсетях фотографии. Среди них есть и снимки, сделанные в период съемок "Холостяка", а также фото из жизни Юли после проекта.

Судя по фото и нынешнему статусу девушки, она ничуть не жалеет об участии в шоу "Холостяк-2", и сейчас в ее жизни все замечательно, а главное - она счастлива.

В свободное от работы время (после шоу Юля снова вернулась на прежнюю работу - риелтор) девушка участвует в фотосессиях, встречается с некоторыми участницами "Холостяка-2" и даже общается со звездами. В фотоальбоме Юли есть снимки с Павлом Волей и Сергеем Светлаковым.