Анфиса Чехова должна скоро родить

Беременная телеведущая Анфиса Чехова вот-вот станет мамой. Звезда до последнего месяца беременности посещала светские тусовки, но сейчас решила отказаться от веселья - ребенок Анфисы Чеховой должен родиться со дня на день. "Пока живущий внутри человек не торопится на свет! А уже пора бы. Может ему совсем не нравится что на земле творится", - написала Чехова в Твиттере.

Своего друга Гошу Куценко Анфиса поздравила с днем рождения лишь заочно и извинилась, что не смогла присутствовать на празднике: "Гошыч, я бы с удовольствием, но на сносях уже конкретных. Со дня на день жду! Тяжело мне уже бывать, где курят и громкая музыка".

Напомним, отец ребенка Анфисы Чеховой - актер Гурам Баблишвили. Влюбленные вместе уже почти два года, а после рождения ребенка хотят пожениться.