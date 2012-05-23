Линдсей Лохан примеряет наряды для роли Элизабет Тейлор

Линдси Лохан готовится к началу съемок биографической картины об Элизабет Тейлор, где она сыграет главную роль – саму легенду голливудского кинематографа. Так, Лохан застали за примеркой нарядов "как у Тейлор".

Скандалистка Линдсей Лохан получила главную роль в фильме-биографии о жизни легендарной актрисы Элизабет Тейлор. Скептики до последнего надеялись, что это шутка. Тем не менее, 25-летней актрисе таки предстоит сыграть легенду Голливуда.

На днях папарацци удалось сфотографировать Линдси во время примерки сценических нарядов. Так, Лохан вживается в образ Тейлор посредством примерки почти таких же нарядов, какие носила легенда кино. Например, изумрудное платье – очень схоже с нарядом Элизабет на фотосессии в 1950 году. А в красном бархатном платье она была замечена в 2011 за кулисами Radio City Music Hall.

Помимо "примерки роли" на себя, Лохан стоило бы заняться своей внешностью. Так, Тейлор не позволила бы себе довести свои руки до того состояния, как у Линдси: пальцы пожелтели от сигарет, а ногти – поломанные и слабые от злоупотребления маникюрными процедурами.

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