Скарлетт Йоханссон и ее бывший муж Райан Рейнолдс продали свой особняк

Актриса Скарлетт Йоханссон и ее бывший муж Райан Рейнолдс продали особняк в элитном лосанджелесском районе Лос-Фелис за $3,5 млн.

Общая площадь дома, построенного в 1969 году и впоследствии реконструированного, превышает 260 квадратных метров. В особняке есть две спальни, три ванные комнаты, гостиная, библиотека и кабинет. На прилегающей территории находится бассейн с морской водой.

Недвижимость бывшие супруги приобрели в 2010 году примерно за $2,9 млн.В августе 2010 года сообщалось, что Йоханссон за $4 млн продала особняк на Голливудских Холмах. Общая площадь дома в испанском стиле составляла более 400 квадратных метров.