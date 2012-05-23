Охрана сопровождает Наталью Могилевскую на пробежке

Наталья Могилевская, которая в последнее время капитально "взялась" за свою фигуру, ежедневно выходит на пробежку и преодолевает два километра. Сопровождение у певицы воистину звездное: персональный тренер и джип с охраной, который ни на минуту не спускает с Наташи глаз. Такие меры предосторожности не случайны, ведь место для ежедневной процедуры Могилеская выбрала достаточно людное. Так, певица бегает в Мариинском парке, после чего там же делает гимнастику, ждет, пока восстановится дыхание и только потом отправляется домой на своем авто.

Стремление Наташи держать себя в форме вовсе не удивляет ее поклонников. Ведь, недавно, певица поделилась интересной подробностью из своей личной жизни. Так, звезда призналась, что у нее есть мужчина, который делает ее счастливой.