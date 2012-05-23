Актриса Джейн Фонда собралась писать эротические романы

Джейн Фонда рассматривает возможность построить карьеру автора эротических романов.

Вдохновленная успехом сочного бестселлера "Пятьдесят оттенков серого" британской писательницы Е.Л. Джеймс (EL James), который она недавно прочитала, Фонда планирует написать свое "порно чтиво".

"Это настоящее порно. Я прочитала много эротических романов, включая французские. Я очень хорошо понимаю, почему" Пятьдесят оттенков серого" стали номером один. Я думаю, что любая настоящая женщина будет возбуждена", - рассказала Джейн Фонда в своем интервью для "Entertainment Weekly".