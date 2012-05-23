Евровидение-2012: названы первые финалисты

Прошел первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2012 в Баку. Масса милых девушек в коротких платьях мало отличались друг от друга. Зато на их фоне российские «Бурановские бабушки» со своими пирожками смотрелись очень колоритно. Как и «Тракшитаз» из Австрии, и Рона Нишлиу из Албании, и уже знакомые с Евровидением Джедвард из Ирландии.

Уровень исполнения, к сожалению, оставлял желать лучшего, если говорить о вокальной составляющей. Шоу, пожалуй, были достаточно неплохие. Но самым ярким визуальным впечатлением стал сам Crystal Hall: вся площадка перед каждым номером загоралась цветами национального флага страны, представитель которой выходил на сцену.



Тех исполнителей, кто обращал на себя внимание, можно пересчитать по пальцам. Не каждый из них отличился талантом – многим помогли запоминающиеся номера. Они-то и вышли в финал конкурса. Это представители 10 стран: Румынии, Молдовы, Венгрии, Дании, Исландии, Албании, Кипра, Греции, России и Ирландии. Никаких сенсаций.