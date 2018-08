Сестры Кардашьян оголились ради рекламы

Знаменитые сестры Кардашьян знают, как привлечь внимание публики к своим телевизионным шоу.

Три пышногрудые звезды армянского происхождения представили рекламу седьмого сезона популярного реалити-шоу «Keeping Up with the Kardashians». На рекламном снимке все три сестры позируют в сексуальном нижнем белье, демонстрируя свои пышные формы.

Красотки Ким, Кортни и Хлои не в первый раз используют свои обнаженные тела ради рекламы своих бизнес-проектов – ранее сестры Кардашьян позировали топлесс для рекламы джинсов собственного бренда.