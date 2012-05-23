Кэти Перри рассталась с бойфрендом

Поп-звезда Кэти Перри (Katy Perry) снова в поисках своего принца. Увы, но роман исполнительницы с гитаристом группы Florence + the Machine Робом Экройдом (Rob Ackroyd) скоропостижно завершился. Инициатором разрыва стала сама Кэти.



Кэти и Роб встретились в прошлом месяце на музыкальном фестивале в Коачелле. Молодые люди сразу пришлись по вкусу друг другу. И с тех пор парочку нередко видели вместе. А во время гастролей влюбленные созванивались по нескольку раз на день и регулярно отправляли друг другу текстовые сообщения.



Но на церемонию вручения премий журнала Billboard Перри неожиданно приехала в компании своей бабушки, 91-летней Энн. Дама, конечно, стала одной из звезд мероприятия, но поклонники певицы занервничали. И не без оснований. Оказалось, Роб слишком занят, да и рабочий график Перри не позволяет уделять личной жизни столько времени, сколько хотелось бы.



По словам того же источника, друзья артистки тоже в печали. Они уже подружились с новым бойфрендом певицы — кстати, первым со времени ее расставания с мужем.



Напомним, в декабре прошлого года певица рассталась с комедийным актером Расселом Брэндом (Russell Brand). Поговаривали, что Рассела не устраивало поведение супруги, ее любовь к шумным вечеринкам. Но видимо, на самом деле причина была в другом. «Одной из основным проблем в браке для Кэти был постоянный цейтнот. Большую часть времени они проводила в гастролях и просто не виделась с Расселом, — рассказал источник из окружения звезды. — Когда она начала встречаться с Робом, то заметила, что ситуация повторяется».



«Кэти и Роб прекрасно относятся друг к другу, но она хочет строить отношения с человеком, с которым ее не будут разделять расстояния и часовые пояса. Роб, конечно же, расстроен. Но Кэти считает, что лучше прервать отношения сейчас, когда они не зашли слишком далеко. Она не хочет никому разбивать сердце».

