Бориса Апреля дети в Китае называют "Аниме"

Певец Борис Апрель на своей страничке продолжает делиться впечатлениями от поездки в Китай.



- НИ ХАООО!!! Я сейчас живу в сумасшедшем ритме и это при том, что тур еще в стадии подготовки и репетиций!!! Начало гастрольного тура - 10 Июня!!! - сообщил Борис. - За две недели в Китае я успел: завести новых друзей, заболеть и выздороветь, съесть "тонну" разнообразной еды, пережить сильную акклиматизацию, узнать как живут в Китайских деревеньках, побывать в нескольких городах, выучить несколько десятков слов и многое другое!!!

Апрель также выложил несколько новых фотографий из поездки и рассказал, как побывал в парке аттракционов.



- В нашем кругу есть традиция, новый человек в команде должен пройти крещение аттракционами, так как они здесь очень опасные и хрупкие! То есть, сами понимаете - как повезет!))) И Cлава Богу, что в один прекрасный момент, Апрель захотел мороженое и мы пропустили свою очередь. Так бы висели целый час вниз головой! ))) Вот так! P.S А еще меня в Китае очень любят дети! Это очень приятное, теплое чувство! Всегда просят сфотографироваться и кричат - "Аниме, Аниме!" Я в восторге!!!





