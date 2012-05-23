Московский кинофестиваль откроет фильм «ДухLess»

Организаторы Московского международного кинофестиваля сообщили некоторые детали предстоящего мероприятия. В частности, фильмом открытия кинофорума станет картина Романа Прыгунова «ДухLess». Фестиваль будет проходить с 21 по 30 июня.



Фильм снят по одноименному роману-бестселлеру Сергея Минаева. Сценарий написал Денис Родимин, ранее принимавший участие в создании лент «Триумф», «Жестокость» и «Бумер». Съемки картины, бюджет которой составил 98 миллионов рублей, начались два года назад.



Главного героя сыграл молодой и талантливый Данила Козловский. В ленте также снялись Артем Михалков, Михаил Ефремов и Мария Андреева. В отечественный прокат картину планируется выпустить в октябре 2012 года.



В рамках конкурсной программы 34-го ММКФ будут показаны фильмы «Последняя сказка Риты» Ренаты Литвиновой, «Присутствие великолепия» Ферзана Озпетека, «Одинокий остров» Пеэтера Симма, «Нагая гавань» Аку Лоухимиеса, «Дверь» Иштвана Сабо и «Восемьдесят миллионов» Вальдемара Кшистека.



Впервые Московский кинофестиваль состоялся в 1935 году в кинотеатре «Ударник», и жюри тогда возглавил Сергей Эйзенштейн.



Также на данный момент известно, что в состав жюри войдут бразильский актер и режиссер Эктор Бабенко и российский кинематографист Сергей Лобан.



В рамках 34-го ММКФ пройдут ретроспективы режиссера Эрнста Любича, гонконгского художника и кинорежиссера Юньфаня, представлена «золотая коллекция» фильмов голливудской киностудии Universal.



Как уточнил гендиректор ММКФ Леонид Верещагин, в этом году фестиваль сохранит традиционные площадки: кинотеатр «Октябрь», кинотеатр «Художественный» и Дом кино для российской программы, а к ним добавится летний кинотеатр «Пионер» в парке Горького.