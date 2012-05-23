Горбачева продает "Арктику" за $500 тыс.

Ольга Горбачева обвиняет своих бывших подопечных из группы в том, что они разрушают бизнес. Девушки якобы продолжают выступать под брендом "Арктика", который певица выставила на продажу и оценила в $500 тыс.. "Я приезжаю в Одессу, весь город заклеен афишами, на которых написано "Арктика". Внимание, и там меня нет! Я знаю, что люди придут на концерт и увидят, что девочки естественно не могут использовать мой репертуар, выполнять его", - утверждает Горбачева.



Девушки в свою очередь гарантируют, что под брендом "Арктика" они выступали в прошлой жизни, с Горбачевой, а теперь раскручивают свое собственное название - "Амстердам". Через четыре месяца после увольнения девушки клянутся, что до сих пор не знают, почему оно случилось: "Мы не шли, потому что Оля начала сольную карьеру, мы не знали, что будет дальше".



Ольга Горбачева объясняет: девушек уволила из-за неуважения к себе. Она уверена, что Рита и Алена получали слишком высокую, как для такой работы, зарплату. Теперь в "Арктике" работают четыре девушки. И получают вчетверо меньшую зарплату. За каждый корпоратив она платит им по $100. Алена и Рита получали по $400. Интервью новым сотрудницам Горбачева давать запрещает. Горбачева говорит, что хочет мириться, и даже согласна продюсировать "Амстердам".