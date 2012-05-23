Сати Казанова не ложится спать без благословения

В программе Тайны звезд канала Украина экс-участница группы Фабрика Сати Казанова призналась, что отношения с отцом для нее на первом месте.

Как известно, Сати, родилась в Кабардино-Балканской республике и получила очень строгое мусульманское воспитание. Даже повзрослев и став звездой, певица старается не забывать законов родного дома. Перед каждым важным событием Казанова звонит домой, что бы попросить благословения у папы.

"Родительское благословение для меня очень важно, я не могу лечь спать без него, – призналась Сати Казанова. – Когда мне кажется, что делаю что-то не то, и знаю заведомо, что родители это не поймут и не одобрят, то все равно звоню им и рассказываю все до мелочей. Это касается и съемок в мужских журналах, которые потом мне аукнулись не самым приятным образом".

Отец звезды – Сетгалий Казанов рассказал, как запретил Сати сниматься обнаженной: "Я спросил: "Вы в чем будете одеты?". Она говорит: "Ну, хотели вообще без ничего". Я тогда ответил: "Ни в коем случае! Если даже тебе придется уйти из группы, но ни в коем случае!". Помню, что тогда им разрешили одеть одежду, то есть что-то все-таки на ней было".