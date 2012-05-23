Виктория Боня хочет вернуться в Россию

Популярная телеведущая Виктория Боня не хочет оставаться в Монако навсегда. Она скучает по России, а за границей живет только из-за дочки Анджелины. Напомним, слухи, что Виктория Боня хочет навсегда остаться в Монако вызвала сама телеведущая. В своем микроблоге она писала: "Я очень надеюсь на это! Хотя конечно, я больше люблю Россию – в частности, Москву. Но если получится так, что останусь в Монако, то я стану самым счастливым человеком на свете! Ведь на юге Франции совершенно другой климат, обстановка для нас очень спокойная. Будем отдыхать с Алексом и заниматься воспитанием нашей малышки. Заранее знаю, что первое время меня будет тянуть домой. Со мной так бывает всегда, где бы я ни была и что бы ни делала… Но ничего… Привыкну!"

Однако сейчас, после рождения малышки, Виктория объяснила, что ее неверно поняли. Боня не хочет оставаться за границей навсегда. Телеведущая лишь на время уехала из суетливой Москвы, чтобы в спокойной обстановке растить малышку в первые месяцы ее жизни, дышать свежим воздухом Лазурного побережья и отдыхать от работы. Но уже сейчас Виктория скучает по Москве и думает о новых творческих проектах.

Однако ее гражданский супруг Алекс Смурфит явно не разделяет тоски Виктории по России. Он некомфортно чувствует себя там. Мало того, что он не знает языка, он считает Москву экологически нездоровым местом, да и российская еда ему не по вкусу.