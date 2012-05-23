Бывший Собчак запал на дочь Завортнюк?!

Съемки финального эпизода шоу «Топ-модель по-русски» проходили в Майами, куда прилетели красавицы из России во главе с телеведущей Ксенией Собчак. В записи программы приняла участие и великолепная Тайра Бэнкс – американская супермодель и ведущая западной версии шоу.

В члены жюри «Шоу № 1» попали Анна Азарова и Анастасия Заворотнюк, которая привела с собой 16-летнюю дочь Анна Стрюкову.

Девушку посадили в зале в числе гостей, и ее соседом оказался знойный мачо Евгений Папунаишвили. Танцор тут же принялся оказывать знаки внимания белокурой девушке, что не осталось незамеченным для его бывшей пассии – Ксении Собчак.