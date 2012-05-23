Алена Водонаева приставала к львам

23 мая 2012, 13:10

 

Алена - девушка смелая, и даже льва легко может схватить за самое интимное место! И это было далеко не единственным приключением Алены на острове Маврикий. Там она поближе познакомилась с черепахами, дикими дельфинами и прочими экзотическими животными. Отчет о поездке телеведущая разместила в своем дневнике:

1. Дельфины.

Я понимаю, что многих из вас дельфинами не удивить. Я и сама не первый раз за ними замужем. Все детство летом Сочи-Адлер-Туапсе-Анапа и пр. , где дельфинов миллион миллионов и конечно же я их видела на наших курортах раз сто. Плюс ко всему у меня был потрясающий опыт купания с ними в огромном бассейне, в Египте в 2007 году, где я сними и пообщалась и пообнималась и поцеловалась и поплавала на них. На Маврикий нас возили купаться с дикими (!!! ) дельфинами. Они стаями плавают за рифами и иногда дают возможность полюбоваться на них. Нам повезло и в то утро, когда мы приплыли на лодке в глубокие воды океана, наши добрые друзья куда-то держали свой путь. В Индийском океане, у острова водятся два вида дельфинов. Как точно они называются не помню, припоминаю лишь то, что одни серебряного цвета, покрупней и подружелюбней, другие поменьше габаритами, более дикие и остроносые. Мы увидели и тех и тех )) Причем остроносые плыли огромной бандой, да еще и с дитенышами ))) Я увидели двух деток. Один плыл под родительницей и его почти не возможно было разглядеть, другой вилял рядом. Мы плавали за дельфинами в масках с трубками, что давало возможность постоянно находится под водой и любоваться на прекрасных животных. В общй сложности мы встретили примерно 7 разных стай и наблюдали за ними, как в воде, так и над водой, когда дельфины совершали свои знаменитые кульбиты и нырки из воды в воду.

2. Черепахи.

Никогда в жизни не видела черепах такого размера! Я была в шоке!!! Говорят на Сейшельских островах они еще больше. Сама не видела, но обязательно проверю!

Вообще эти рептилии помимо своих размеров поражают еще своим бесстыжим поведением )) Сексом занимаются прямо на глазах у изумленной публики, абсолютно не стесняясь ничего вокруг, да ее и кричат при этом так громко ))

Я даже засмущалась в начале от такой порно-истории, которая творилась вокруг. Самое неоднозначное, что в зоопарке среди сотни черепах находилось множество туристов и что естественно для среды зоопарка, большинство из них были с детьми. Так дети вместе с родителями близко наблюдали за секс игрищами тартил и всем было очень весело. Некоторые мальчишки даже пародировали животных и воспроизводили их возгласы. Родители и над этим смеялись. Вообще вот такой вот Ералаш! Пара-пара-пам! ))))

3. Львы.

Находясь на острове я не упустила возможности прогуляться по настоящим джунглям с настоящими львами! Это была потрясающая прогулка, которая запомнится надолго! Нас, гуляющих и отважившихся на такой смелый шаг, было человек 10. Мы около двух часов прогуливались среди львов, с обаятельнейшим гидом-проводником ( реально Ургант-Мартиросян-Светлаков в одном лице ) и тремя охранниками-помощниками. Слушали истории об этих львах, любовались их играми, гладили их, обнимали, фотографировались с ними. Забавный аттракцион устроил нам наш хохмач-гид. Сказал, что если погладить ыычки льву, то он резко поднимает хвост в верх. Наглядно продемонстрировав нам эту забаву он спросил есть ли добровольцы среди нас. Среди нас они конечно оказались, особенно среди меня ))) На этот "отважный" шаг решились только двое мужчин и одна девушка, которую вы знаете ;))

После таких "любовных утех" сопровождающихся диким смехом с нашей группы , лев Джинджер ( именно так звали моего четырехлапого любовничка ) не отходил на меня ни на шаг. А проводник наш сыпал шутками по поводу того, что царь зверей в меня влюбился ))

А еще я как всегда была "правильно" одета для такого экстрима. В пляжные шлепки. И находившись по буеракам и дикой земле, мои ноги устали так, что на аналогичную прогулку с тирами, меня уже не хватило. Сил не было! Я лишь немного понаблюдала за белыми и рыжими красавцами со стороны. Сейчас немного жалею, что не пошла…

Я же Богдана родила в год Тигра, под созвездием Льва. Надо было отдать дань и пообнимать красавчиков ))

Ну ладно, обещаю заполнить этот пробел. С меня встреча с тиграми в ближайшее время ;)

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