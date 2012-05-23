Глюкоза выставила жуткое фото

Певица Глюкоза (Наталья Ионова) частенько публикует в своем микроблоге шокирующие снимки. Читатели не раз уже любовались ее натуральной красотой. На сей раз фотография испугала даже мужа певицы Александра Чистякова. Глюкоза решила показать, с помощью каких процедур поддерживает красоту лица и выложила в сеть снимок в маске с прорезями.

"Ох как же хорошо))) микротоки очень помогают восстановить кожу после грима!!) тока не смейтесь!!!" - подписала фотографию певица. Александр Чистяков тут же решил усовестить супругу: "слушай, Доктор Лектор, хватит страну пугать! Мне же с тобой жить еще... А то я тоже по вечерам в маске Фредди ходить буду".

"Тебе уже придется со мной доживать", - обрадовала его Глюкоза.