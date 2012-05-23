Дима Коляденко рассказала о своих женах

Украинский балетмейстер Дмитрий Коляденко на съемках ток-шоу признался, что он неоднократно анализировал свои отношения с бывшими женами.

Дмитрий Коляденко уже два раза примерял роль заботливого мужа и ответственного семьянина. С Еленой Коляденко он прожил 10 счастливых лет, а с Ириной Билык – в два раза меньше, но в любви, счастье и позитиве.

Коляденко заявил: "Каждую минуту, секунду, мгновение мы были вместе. Мне это нравилось! Кто виноват в нашем разрыве – я не знаю! Время прошло, понимаю, что вина лежит на нас обоих. Тогда мне казалось, что любовь закончилась, а я же верил в вечную любовь! Сегодня мы друзья, и с Еленой, и с Ирой. Просто встречаемся, беседуем, поддерживаем друг друга. Потому что любовь залечила все раны, хотя и ссорились очень бурно, как настоящая итальянская семья".

Напомним, сейчас Дима Коляденко также готовит проект со своей экс-супругой хореографом Еленой Коляденко, но все подробности пока держатся в тайне.