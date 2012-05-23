Гоша Куценко стал продюсером. На своем сорок пятом дне рождения один из самых импозантных мужчин российского шоу-бизнеса представил публике новую подопечную Александру Соловьеву. И вовсе не актерское мастерство Куценко взялся преподавать молодой девушке.

Ведь, как известно, именно на этом поприще мастер киноискусства приобрел большую популярность. Однако помимо театра и кино в жизни знаменитого артиста есть еще и музыка. Вот она-то и связала талантливого солиста и начинающую певицу.

- Мы познакомились с Гошей совсем недавно, на отдыхе. Гоша - суперпарень, просто замечательный! Он творческий и очень мне подходит, несмотря на то что старше по возрасту, - поделилась эмоциями с Life Showbiz Александра. - С ним весело и хорошо. Гоша всегда является самим собой, никогда не надевает маску.