Сын Орбакайте отпраздновал день рождения

На днях сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков отметил день рождения.

"Ну вот, и моему первенцу 21!" - поделилась радостью Кристина Орбакайте с читателями своего Твиттера. 21 мая ее старший сын Никита Пресняков отпраздновал день рождения.

Поклонники певицы тут же засыпали любимицу теплыми словами и пожеланиями: "Поздравляю с ДР Никиты! Он произвел очень хорошее впечатление своим голосом! Думаю, у него хорошие перспективы! Красавец вырос!"

Но не только взросление Никиты отметила Кристина Орбакайте. Ее малышка Клава тоже быстро подрастает. "Клавочке уже полтора месяца, а поздравления от друзей продолжаются! Спасибо!" - радуется 40-летняя певица.