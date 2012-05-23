Оксана Федорова рассказала, как ей живется в роли мамы

Вот уже два месяца Оксана не только телеведущая и певица, но и мама замечательного малыша по имени Федор. Все это время она не выходила в свет, живя с сыном и мужем Андреем в загородном доме. Сегодня Оксана впервые рассказывает о том, как ощущает себя в новой роли.

— Я все ждала, когда начну капризничать, есть селедку с шоколадом или, на худой конец, захочу снега в июле — короче, всего того, что положено испытывать женщине в положении, — смеется Федорова. — Но ничего подобного я не переживала. Беременность меня успокоила, гармонизировала, внесла в мою жизнь море позитива. Тяжелые переживания, разочарования, страхи — все это было до нее, в прошлой жизни. Осталось лишь ощущение счастья и покоя.

Оксана признается, что поначалу не понимала слов своего доктора: "Скоро ты почувствуешь всю гармонию мира".

— Какая гармония?! Ведь наша жизнь — сплошная суета. А тут у меня вдруг раскрылись глаза. Потянуло на природу, в лес, я могла часами сидеть и рассматривать веточку… Видимо, когда женщина выполняет свою божественную роль, она сливается с природой, начинает чувствовать себя ее частью…

Послеродовая депрессия прошла мимо Оксаны. Вероятно, оттого, что при всех заботах и усталости в этот период телеведущая не забывает о себе:

— Принять ванну с маслами, послушать музыку, почитать книжку — для молодой мамы это очень важно.

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