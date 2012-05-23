В сети появилась последняя песня Уитни Хьюстон

Композиция Celebrate, записанная при участии легендарной Уитни Хьюстон, появилась в Интернете. Дуэт с победительницей американского аналога "Фабрики звезд" American Idol Джордин Спаркс входит в саундтрек к фильму "Блеск", в котором певицы сыграли роли матери и дочери.

Последняя лента Хьюстон выйдет в прокат в середине августа этого года, сообщает Reuters. Звезда умерла в Лос-Анджелесе 11 февраля 2012 в возрасте 48 лет. После вскрытия и экспертиз было выявлено, что певица утонула в ванне. Перед смертью Хьюстон приняла кокаин и другие наркотики, следы которых были обнаружены в ее крови.