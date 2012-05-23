Девушка Марата Башарова оказалась инструктором по фитнесу

Известный актер Марат Башаров опроверг слухи о своей новой девушке. Как выяснилось, она не начинающая актриса, а фитнес-тренер, и сейчас они вместе отдыхают в Каннах.

Напомним, на дне рождения Филиппа Киркорова популярный артист Марат Башаров появился под ручку с некой миловидной брюнеткой по имени Анна. Молва тут же приписала им роман, а вскоре появилась информация, будто девушка является начинающей актрисой.

"Вывести кого-то в свет – ничего в этом плохого нет. Но думаю, что с Аней не тот случай. Это чувствуется. У меня интуиция и нюх, как у таксиста", - заявил политик Алексей Митрофанов, также присутствовавший на юбилее Киркорова.