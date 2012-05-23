Продюсеры нашли замену Джанабаевой в ВИА Гру

Альбину Джанабаеву может заменить победительница национального чемпионата по бодибилдингу и бодифитнесу.

Стало известно, кто войдет в новый состав "ВИА ГРЫ" после ухода в сольное плавание Альбины Джанабаевой. На данный момент продюсер Константин Меладзе рассматривает кандидатуру Вероники Веб. Напомним, что ранее в прессе не однократно ходили слухи о том, что на место 33-летней Джанабаевой придет "фабрикантка" Татьяна Воржева. Однако такие слухи не подтвердились.

А вот Вероника Веб оказалась как раз той девушкой, которую так долго искал Меладзе. Вероника Веб – победительница национального чемпионата по бодибилдингу и бодифитнесу. Фигура Вероники Веб в Украине в 2012 году была признана лучшей.

Смущает продюсера лишь то, что Вероника Веб – блондинка, а в группе "ВИА Гра" освобождается место рыженькой участницы – ветерана сексапильной группы Альбины Джанабаевой. Зато Вероника Веб уже не раз позировала фотографам голой. Так что Вероника вполне соответствует раскрепощенному имиджу "ВИА Гры".