Леди ГаГа запоет на русском

Ральф Саймон – продюсер всемирно известной певицы Lady Gaga – рассказал, что в скором времени в репертуаре звезды появится песня на русском языке. Такому решению поспособствовал тот факт, что только в Российском фан-клубе Lady Gaga более 3 миллиона поклонников, и это не учитывая фанов из других русскоговорящих стран.

Так, уже в следующем году певица запишет песню на русском языке для своего нового альбома. Ральф Саймон считает, что результатом такого шага станет еще больший интерес к Lady Gaga со стороны русскоговорящих фанов.

В России поклонники певицы услышат новую песню уже к концу весны 2013 года. Предполагается, что песня будет записана на хинди, португальском, испанском и, в том числе, русском языке.