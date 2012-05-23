Басков заставил Урганта публично извиниться

В одну из своих программ "Вечерний Ургант" шоумен Иван Ургант пригласил в качестве гостя известного танцора Большого театра Николая Цискаридзе. Во время беседы балерун неожиданно заявил ведущему: Ты знаешь, Коля Басков однажды гениально сказал, что твой жанр непопулярен.

В ответ Иван Ургант мгновенно отшутился: Лучше бы он спел гениально.

Как только Золотой голос России услышал такую "шутку" Ивана Урганта, то тут же схватился за мобильный телефон: "Как ты мог такое сказать про меня?! Я ранен прямо в сердце!!!"

Ургант ответил: "Коля! Тебе это снится! Спи скорее)))".

Однако сон на пользу певцу явно не пошел, так как уже днем Ургант получил новое сообщение от Баскова:

"Срочно сегодня в эфире принеси извинения!!!"

Иван решил больше не травмировать перенесшего тяжелую операцию по удалению аппендицита Баскова и организовал Золотому голосу России, Народному артисту 7 стран "Официальное извинение".

В торжественной церемонии на фоне Кремля и собора Василия Блаженного принимала участие вся съемочная команда нового шоу Урганта. Женщины не сдерживали своих слез, а мужчины прикладывались к портрету певца.

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