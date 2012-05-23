Гайтане режиссеры Евровидения изменили номер

Режиссеры Евровидения 2012 решили, что номер Гайтаны требует изменений. Гайтана не против, да и сама решила внести некоторые изменения.

Гайтана представит Украину на Евровидении 2012 во втором полуфинале. Ее выступление под №7 с песней Be my guest должно было начаться с того, что на сцене появляются большие экраны, из-за которых выходит участник балета и начинает танцевать поппинг. Парень одет в яркий костюм, который украшен светящимися лампами.

Однако режиссеры песенного конкурса посчитали, что танцор отвлечет на себя слишком много внимания. Было принято решение изменить номер Гайтаны. Так, теперь, по сценарию, сначала на сцену выйдет певица, и лишь затем появятся артисты балета.

Гайтана не обиделась на организаторов и сама решила внести некоторые изменения. Так, для того, чтобы на сцене можно было пританцовывать в такт, обувь, в которой она планировала выступать, смениться более удобной.

Пока до выступления украинской участницы остается еще день, Гайтана старается посещать максимум вечеринок и пресс-конференций, а также как можно чаще бывать у всех на виду. Также, певица щедро раздает автографы и фотографируется со всеми желающими.