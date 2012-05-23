За интервью с Брэдом Питтом просят $2500 долларов

Известный голливудский актер Брэд Питт, который приехал на Каннский фестиваль представлять фильм Ограбление казино, оказался в центре скандала. Компания-дистрибьютор фильма потребовала от журналистов более 2500 долларов за 20-минутное интервью со звездой. "Впервые на Каннском фестивале журналисты должны опорожнять свои карманы, чтобы задать звезде пару вопросов", – пишет газета Le Nouvel Observateur.

Впоследствии стало известно, что столько же компания просит за интервью Николь Кидман, а интервью актера Кристена Стюарта оценено в 1000 долларов.

Стюарт сыграл главную роль в конкурсном фильме В пути Уолтера Сэллеса, а Кидман приезжает с внеконкурсной лентой Pepperboy.

Ранее сообщалось о том, что приход Брэда Питта на пресс-конференцию вызвал невероятный ажиотаж среди журналистов и фотографов. Актер в последнее время очень тщательно подходит к выбору ролей: он предполагает к 50 годам завершить актерскую карьеру, а до того играть в таких фильмах, которые не стыдно будет показывать детям.

В Ограблении казино Питт не только сыграл главную роль, но и стал одним из его продюсеров.