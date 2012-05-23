Супермодель Жизель Бюндхен беременна?

Бразильская пресса сообщает, что супермодель ждет второго ребенка.

Сегодня ряд бразильских изданий опубликовал информацию об интересном положении длинноногой красотки. По словам достоверных источников, Жизель уже рассказала близким друзьям и родственникам о скором пополнении в семействе.

"Жизель безумно счастлива, - говорит источник, - Они с мужем Томом Брэди всегда мечтали о большой семье".Комментировать слухи о беременности супермодель не спешит. Напомним, что у Жизель и Тома есть двухлетний сын Бенджамин.