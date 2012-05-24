Старая мудрость, что бесплатным бывает только сыр в мышеловке, видимо, совсем забыта современниками. Вот и Сергей Зверев поверил аферистам, пообещавшим ему бесплатный фан-сайт.

Два программиста позвонили Сергею под видом поклонников и предложили сделать сайт — якобы в подарок. Зверев даже записал видеообращение к фанатам. Но, как потом оказалось, мошенники использовали эту запись, чтобы зазывать людей на концерты в небольших городах.

Все происходило по классической схеме: молодые люди назывались представителями звезды, обещали устроить шоу, брали аванс и растворялись в воздухе. А на самого Сергея обрушились гневные звонки партнеров и гнев обиженных зрителей.

Сейчас команда короля гламура подсчитывает ущерб, сам он составляет заявление и ждет, когда дело передадут в суд. По словам Зверева, он рассчитывает на моральную компенсацию в $3 000 000.