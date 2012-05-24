Гайтана сегодня выступит на Евровидении

В Баку на сцене Baku Crystal Hall состоится второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2012". Представительница Украины Гайтана выступит под 7-м номером с песней собственного сочинения "Be My Guest".

Жюри и зрители должны будут выбрать вторую десятку финалистов конкурса из участников от 18 стран. Сегодня за выход в финал, кроме представительницы Украины, будут бороться участники из Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Грузии, Литвы, Македонии, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Сербии, Словакии, Словении, Турции, Хорватии, Швеции и Эстонии.

По итогам первого полуфинала в финале "Евровидения-2012" - представители Албании, Венгрии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Кипра, Молдовы, России и Румынии. "Евровидение" будет транслироваться 24 мая в 22:00 на Первом Национальном.