Наоми Кэмпбелл отпраздновала 42-летие

Супермодель Наоми Кэмпбелл в последние несколько лет отмечала свой день рождения шумной вечеринкой в Каннах. Но времена меняются. Теперь Черная Пантера стремится не устраивать ядерные пати, а бороться за мир даже в собственный день рождения. На выходных она блистала на Life Ball в столице Австрии, а позавчера, 22 мая, Наоми отметила свое 42-летие в Вифлееме.

В понедельник Наоми со своим бойфрендом Владиславом Дорониным побывала в Старом городе Иерусалима. Они посетили Стену плача и христианские святыни. А вчера отправилась в церковь Рождества Христова, где зажгла несколько свечей.

Вечером Кэмпбелл позволила себе немного расслабиться и отправилась с женихом в ресторан Casa Nova Palace. Пара с удовольствием полакомилась местными яствами из риса и баранины. Но прежде чем отужинать с любимым в романтической обстановке, супермодель пообщалась с местными журналистами. "Я очень много путешествую, но здесь никогда не была, — призналась Кэмпбелл в интервью репортеру одного их палестинский телеканалов. — И я счастлива наконец оказаться здесь. Оружие, война, борьба за нефть… Я надеюсь, что все это в конце концов прекратится. Сама я ратую за благополучие и положительные эмоции, но не за разрушение".