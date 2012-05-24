Леди ГаГа прихватила на гастроли кучу друзей

Эпатажной певице Lady Gaga стало скучно, и она решила привезти в Австралию большую компанию друзей.

Леди Гага, например, сейчас гастролирует по планете, не отвлекается от работы, но иногда бывает скучно и ей. Поэтому 21 июня, когда состоится концерт в Сиднее, она решила развлечься, но не одна. Девушка позвала в Австралию кучу друзей. 20 друзей эпатажной Стефани получили приглашение слетать в Сидней и обратно. Конечно, за счет звезды.

Не исключено, что Леди Гага также арендует для того, чтобы повидаться с друзьями, частный самолет.