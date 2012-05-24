Пэрис Хилтон шокировала нарядом

Скандальная светская львица Пэрис Хилтон не могла пропустить такое грандиозное событие, как Каннский кинофестиваль.

Пэрис убила публику наповал своим роскошным платьем ярко-салатового цвета из новой коллекции Chagoury Couture, стоимостью 12 000 долларов.

Отметим, что Пэрис всегда славилась великолепными нарядами, машинами, аксессуарами и драгоценностями. Например, на Рождество блондинка сделала себе роскошный подарок - автомобиль Bentley Continental GT розового цвета, стоимость которого превышает 280 000 долларов. Говорят, что салон автомобиля Пэрис украшен бриллиантами.