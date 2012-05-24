Оксана Федорова уже хочет второго ребенка

Новоиспеченная мама Оксана Федорова дала откровенное интервью, в котором рассказала о сыне Федоре и призналась, что хочет еще ребенка, и даже не одного.

Несмотря на то что у Оксаны сейчас на первом месте стоит ребенок, она уже постепенно возвращается к работе. Федорова готовится вести отборочные конкурсы детского "Евровидения" и вновь снимается в программе "Спокойной ночи, малыши!". А еще телеведущая призналась, что они с мужем не собираются ограничиваться на одном ребенке.

"Если Бог пошлет нам еще малыша – будем очень рады. Как говорится, один ребенок – это регресс, два – это компенсация, а три – это прогресс", – шутит Федорова.