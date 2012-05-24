Виталику Козловскому стриптизерша Варда выбирает трусы

Виталий Козловский в новом клипе будет в стрингах. Об этом ТСН-Особливе сообщила его подруга, певица Варда.

Она помогает коллеге выбрать плавки, пока тот болеет за Гайтану в Баку. Различные варианты нижнего белья Варда направляет ему на электронную почту. Козловский вкусу экс-стриптизерши доверяет, но лично рассматривает каждый вариант. Чтобы выбрать такие, в которых будет сексуальным.

"Я рассматриваю все последние коллекции Дольче Габбана и т.д. Выбираем достойные для сексуального. Я уже хорошо знаю его размеры так, как неоднократно приходилось подбирать ему одежду", - утверждает певица.