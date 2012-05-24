Победитель Sanremo выступит на Евро-2012

Выступление юного украинского певца Влада Каращука, который в свои 14 лет стал победителем и призером таких престижных конкурсов, как Черноморские Игры, Славянский базар, Новая волна «Junior», Детское Евровидение, включено в список официальных мероприятий во время проведения Чемпионата Европы по футболу EURO-2012.

10 июня с.г. в клубе «Sullivan Room» Kiev вместе с Александром Егоровым и Андреем Пидлужным из «Ничлава Блюз» Влад примет участие в музыкальном фестивале «Украина-Музыка-Европа». Отметим, что данный фестиваль включен в официальную программу культурных мероприятий EURO-2012. Фестиваль, в котором будут также участвовать Серго Чантурия, Vexlarsky, Энвер Измайлов, Юрий George Виноградов, Парадуш, НеДиля, пройдет с 8 по 18 июня.