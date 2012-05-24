От Джона Траволты уходит жена

У Джона Траволты черная полоса: жена приняла решение его бросить, массажисты массово обвиняют актера в сексуальных домогательствах, а в прессе появились снимки, на которых он накрашен и в женском наряде.

На первый взгляд примерный семьянин Джон Траволта редко когда оказывался в центре скандала, посему то, что происходит сейчас – настоящий ад для актера.





На него сыпятся многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах от массажистов, возлюбленная его покойного друга Джеффа Конавея рассказывает прессе о том, что Траволта хотел заняться с ним оральным сексом. Но эпогеем стали недавние события.

Так, американский таблоид опубликовал снимки, на которых Траволта в совершенно неприглядном виде. На фото – актер в белом платье и светлом парике, с густо накрашенными губами и ресницами. Как сообщает издание, компрометирующие снимки были сделаны в 1997-м году, на одной из вечеринок Лос-Анджелесе. На тот момент Джон уже был женат на Келли Престон, которая, после двадцати лет супружеской жизни решилась на развод. Келли объясняет свое решиение там, что попросту устала от похождений своего мужа.