Джастин Бибер молится перед сном и боится темноты

Уже достаточно взрослый Джастин Бибер, который в этом году достиг 18-летия, рассказал журналистам свою тайну. Так, кумир молодежи до сих пор спит с включенным светом. Певец боится темноты и оставляет свет включенным на тот случай, если он чего-то испугается: вдруг какой-то "бабайка" вылезет из-под кровати и захочет его съесть.

"У него сильно потеют руки и ноги но, слава Богу, они не пахнут. А еще, большую часть своей жизни, Джастин боится темноты", – раскрыл секреты своего сына отец Джереми Бибер. Также, парень каждую ночь молится Богу.

"Бог очень много значит для меня, – признается Джастин. – Я молюсь перед сном. Я молюсь в течение дня, когда у меня есть проблемы, или когда я хочу поблагодарить его за все, что он сделал для меня. Без Бога я не был бы сейчас тем, кем являюсь. Я благодарен ему за талант и возможности, за все".