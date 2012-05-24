Кристина Орбакайте в июле вернется в Россию

Известная исполнительница Кристина Орбакайте в мае отмечает несколько семейных праздников. Это дни рождения сыновей и свой собственный, после которого артистка собирается вернуться в Россию.

А 25 мая будет день рождения самой Кристины Орбакайте. Сообщается, что после окончания учебного года в Майами к маме прилетит на каникулы сын Дени. А 30 мая Кристина вместе с семьей отпразднует небольшой юбилей маленькой Клавы – девочке исполнится два месяца. Затем семейство начнет собираться к переезду в Россию. В начале июля Орбакайте вернется в Москву, где планирует отметить новоселье.