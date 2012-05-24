Селин Дион продает свой остров

Всемирно известная певица Селин Дион продает личный остров. До него можно добраться лишь на вертолете и с помощью разводного моста. На острове расположен дом, который по праву можно назвать дворцом.

6 спален, 9 ванных комнат, высоченные потолки, мраморный пол, каменные террасы и балконы, отделанные деревом, библиотека и игровая комната – все это входит в состав комплекса, который певица хочет продать за $29 000 000.

Он расположен на территории в 24 000 квадратных фута неподалеку от Монреаля. Там даже у детей есть даже не этаж, а целое крыло! Замок продается с обстановкой, системой безопасности и прочим.

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