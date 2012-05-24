Надежда Грановская не хочет возвращаться в ВИА Гру

Первая и с недавних пор бывшая солистка знаменитого женского трио СНГ «ВИА Гра» всего пару месяцев назад родила дочку Анну. Надежда уже вернулась к работе на украинском телевидении. В «ВИА Гру» Надежда категорически отказывается возвращаться. Певица в ближайшем будущем собирается вернуться на сцену с сольным проектом, а не в составе знаменитого украинского коллектива.

Напомним, что 1 декабря прошлого года место Надежды в коллективе заняла двадцатичетырёхлетняя украинская красавица Санта Димопулос, участвовшая ранее в украинской группе «Седьмое небо, а также в 2009 году была участницей третьей украинской «Фабрики звёзд», продюсером которой был Константин Меладзе.