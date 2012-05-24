Дима Коляденко "за" семью и штамп в паспорте

Шоумен и балетмейстер Дмитрий Коляденко на съемках ток-шоу "Говорить Україна" признался, что он "за" штамп в паспорте, семью и супружеские обязанности.

Дмитрий уже два раза примерял роль заботливого мужа и ответственного семьянина. С Еленой Коляденко он прожил 10 счастливых лет, а с Ириной Билык – в два раза меньше, но в любви, счастье и позитиве:

– Каждую минуту, секунду, мгновение мы были вместе. Мне это нравилось! Кто виноват в нашем разрыве – я не знаю! Время прошло, и я понимаю, что вина лежит на нас обоих. Тогда мне казалось, что любовь закончилась, а я же верил в вечную любовь! Сегодня мы друзья, и с Еленой, и с Ирой. Мы просто встречаемся, беседуем, поддерживаем друг друга. Потому что любовь залечила все раны, хотя и ссорились мы очень бурно, как настоящая итальянская семья! – признался хореограф.

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