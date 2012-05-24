У Жерара Депардье 20 внебрачных детей

Известный актер Жерар Депардье официально имеет только двух внебрачных детей – дочь Роксану, которой в январе исполнилось двадцать, и сына Жана – тому нет и шести.

В обоих случаях появление малышей на свет сопровождалось большим скандалом. Мать девочки, сенегальская модель Карин Силла, познакомилась с Жераром Депардье на дефиле. При этом познакомил Карин и Жерара его молодой коллега красавец Венсан Перес, без ума влюбленный в темнокожую обольстительницу. А она предпочла родить от Депардье.

К слову, сам Депардье уверяет, что у него два десятка детей от разных женщин, просто другим он успел заплатить и заткнуть рты еще до того, как они успели их открыть