Скандал на вечеринке Димы Билана на Евровидении в Баку

В Баку состоялась громкая вечеринка Евровидения, на которой был презентован совместный клип Димы Билана и Никки на песню Come to my world. Зрители по достоинству оценили песню, за что Билан решил сделать им достойный сюрприз. Певец продолжил выступление и дал целый живой концерт.

Обрадованные таким событием, гости клуба ринулись к сцене, чтобы веселиться и танцевать поближе к звезде. Своим поведением толпа абсолютно сбила с толку охрану заведения, которая не только плохо понимала по-русски и по-английски, но и ни разу не видела таких шумных вечеринок, какие закатывают европейцы.

Секюрити бросились отгонять гостей от сцены. Если европейцы, хоть и были в шоке, но предпочли не вступать в конфликт и отошли, то россияне, как всегда, продемонстрировали буйный нрав. Так, одна из журналисток, по совместительству ярая фанатка Билана, не выдержала и «наехала» на охранника. "Ты кто такой? Я что, делаю что-то плохое? – подняла скандал она. – Во всей Европе на Евровидении и вечеринках все отрываются – это нормально! Я была на пяти Евровидениях! А ты на скольких?"

Гражданин Азербайджана не нашелся что ответить, потому что не понял, что говорила русскоговорящая девушка. Благо конфликт, который вот-вот перерос бы в скандал, заметили коллеги горе-охранника и поспешили их разнять.